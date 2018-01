Sindacato polizia: presidio Stradale da potenziare a Novafeltria, alla luce nuovi atti vandalici

Dopo il raid vandalico avvenuto nel centro storico di Novafeltria tra il 6 e 7 gennaio, il Sap esprime la ferma condanna a tali comportamenti, sottolineando come i tagli economici effettuati dai vari governi hanno ridotto all’osso l’apparato della sicurezza ed il personale.

Il Sindacato Autonomo ricorda che il distaccamento della polizia stradale di Novafeltria, nel 2006 contava 15 operatori, ad oggi il personale risulta dimezzato, con pesante ricaduta sulla pattuglie giornaliere. Solo 8 operatori, con una età media vicina ai 50 anni, due autovetture ed un territorio di competenza molto vasto.

Allarme lanciato ad ottobre e che raccogli anche l'appello raccolto dai sindaci dei vari comuni dell’alta valle. Alcuni consigli comunali (Casteldelci, Novafeltria, Maiolo, Pennabilli, San Leo, Talamello, Sant’Agata Feltria) hanno dimostrato sensibilità unanime, impegnando Sindaci e Giunte a farsi parte attiva in ogni iniziativa e sede competente per il mantenimento ed il potenziamento del presidio.