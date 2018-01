Guardia di Rocca sorprende riminese con a carico un mandato d'arresto

Un nuovo caso, il secondo nel giro di pochi giorni. Un riminese di 37 anni, S.A. le iniziali, è stato sorpreso dagli uomini della Guardia di Rocca mentre circolava in territorio, ieri a Dogana. Dalle verifiche, è emerso che sull'italiano pendeva un decreto di mandato d'arresto emesso dall'Autorità Giudiziaria nell'ottobre 2016. Portato negli uffici del Reparto, il riminese ha preferito estinguere la condanna pagando una pena pecuniaria, anziché finire in carcere. La Guardia di Rocca segnala il risultato come frutto anche dell'intensificazione dei controlli da parte del Corpo, nell'ultimo periodo.