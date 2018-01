Imane, da fissare i funerali

La competenza è passato all'autorità giudiziaria italiana

Ancora da fissare l'ultimo saluto a Imane Naji, la 18enne marocchina investita all'alba di lunedì in via Piana a San Marino.

La giovane è morta ieri all'ospedale Bufalini di Cesena e pertanto la competenza è passata all'autorità giudiziaria italiana, anche se l'incidente è avvenuto a San Marino.

La ragazzina lavorava saltuariamente come cameriera in alcuni locali del Monte Titano, e divideva un appartamento in Città con alcuni amici.

Imane aveva frequentato la scuole superiori a Novafeltria, dove era molto conosciuta, ed in Valmarecchia sono rimasti a vivere i suoi genitori. La sua famglia si è rivolta all'ambasciata, a Bologna, che la assisterà burocraticamente in questa fase così dolorosa e cosi delicata. Per volontà dei genitori il corpo della giovane tornerà in Marocco.