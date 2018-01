Rimini, arrestati due uomini che avevano rapinato una banca

La Squadra Mobile della Questura di Rimini ha tratto in arresto due uomini, di 20 e 40 anni, entrambi di Palermo, responsabili di aver commesso una rapina l’estate scorsa presso l’agenzia della Banca Malatesiana di via Marecchiese.

Il 19 giugno scorso i due rapinatori, col volto coperto da occhiali da sole, cappellini e bandana, dopo aver minacciato due dipendenti con un taglierino, si erano impossessati di alcune migliaia di euro in contanti. Per guadagnarsi la fuga si erano fatti aprire il bussolotto della porta di sicurezza prima di chiudere in bagno i due dipendenti. "Fate quello che dico io, che non vi faccio niente - aveva urlato uno dei rapinatori -, che di rapine ne ho già fatte altre e così non vi succede niente". Dalle indagini della squadra mobile era poi emerso che pochi giorni prima a Cesena era stata commessa una rapina con identiche modalità. Le successive verifiche hanno quindi portato all'identificazione dei due palermitani arrivati in Romagna appositamente per rapinare banche con possibili appoggi logistici, secondo la polizia, a Gatteo Mare.

Infine ieri pomeriggio, al termine delle indagini, è arrivato l'arresto per i due uomini di origine palermitana, già in carcere presso la Casa Circondariale di Palermo per crimini analoghi.