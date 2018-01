Rimini: sammarinese investe pensionata sulla Circonvallazione Nuova

Grave incidente questa mattina in via Circonvallazione nuova. Erano passate da poco le 10,05 quando una Opel con targa sammarinese, che stava viaggiando in direzione Riccione, si è scontrata con una bicicletta, condotta, da una anziana. Una dinamica tutta da chiarire da parte della Polizia Stradale intervenuta sul posto. Alla guida dell'auto una donna. Nell'impatto la pensionata 81 enne è finita violentemente sul lato destro del cofano e del vetro anteriore. Ed è stata subito soccorsa dal 118. I sanitari hanno richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso di Parma che l'ha trasportata al trauma center di Cesena in codice di massima gravità.