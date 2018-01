Rapina da film al Ritz di Parigi: rubati gioielli per svariati milioni

E' stata ritrovata una parte della refurtiva della spettacolare rapina di ieri pomeriggio alla gioielleria dell'hotel Ritz, in pieno centro di Parigi. Secondo fonti della polizia, una parte del bottino è stata recuperata al momento dell'arresto di 3 dei 5 uomini della banda. Uno dei due in fuga, inoltre, ha perso una borsa nella quale erano stati messi gioielli e orologi. I rapinatori avevano spaccato il vetro del lussuoso negozio con una o più asce.



Sempre stando alla ricostruzione degli inquirenti, i tre arrestati erano entrati dal retro del Ritz, non dall'ingresso principale sulla place Vendome, mentre gli altri due aspettavano all'esterno. Al momento della fuga, i 3 hanno cercato di scappare sempre dal retro ma hanno trovato le porte bloccate. A quel punto, hanno lanciato il bottino dalla finestra ai complici, che sono fuggiti, uno in auto, una Renault Megane, l'altro in motorino. Quest'ultimo avrebbe perso la borsa nella concitazione della fuga.



Il bottino è di 4,5 milioni di euro in gioielli.



LA RAPINA - Erano le 18.30 di un pomeriggio movimentato unicamente perché a Parigi è il primo giorno dei saldi. Anche per questo, lo scrittore Frederic Beigbeder ("Lire 26.900", "L'amore dura tre anni"), comodamente seduto nella hall dell'hotel dal quale partì la tragica fuga di Lady Diana e Dodi al Fayed, si stava meravigliando di quanto regnasse la calma, sorseggiando un aperitivo. Sorpreso dagli eventi, si è dovuto rifugiare nel piano seminterrato dove ci sono i garage quando ha visto la banda di rapinatori sbucare all'improvviso dalle porte del bar Hemingway, attraverso il quale erano penetrati nella scintillante galleria del Ritz dopo essere entrati dal retro. I cinque hanno spaccato il vetro della gioielleria - nella quale espongono diversi grandi nomi del lusso - hanno arraffato tutto il possibile e si sono dati alla fuga. Tre sono stati fermati dai poliziotti di servizio attorno all'hotel e nella zona di place Vendome, dove proprio accanto all'hotel sorge il palazzo di Giustizia. Bloccata fino a tarda serata la rue Cambon, la più importante via di fuga che dal retro del Ritz, l'ingresso scelto dai rapinatori, conduce a place de la Concorde e quindi agli Champs-Elysees. La zona di place Vendome, fra le più ricche e lussuose della Ville Lumiere, è presa regolarmente di mira dai rapinatori e la sicurezza del quartiere, proprio dopo un paio di colpi simili a quello di stasera, era stata rafforzata dal 2014.