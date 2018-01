Roulotte a fuoco. Torna a colpire il piromane di mezzanotte

Ha colpito ancora, il piromane di mezzanotte: l’uomo che da tempo appicca incendi in zona Casetti, con un bilancio di 40 in 10 mesi, fino ad ora facendola sempre franca. E’ stato più volte avvistato nel buio e questa volta ha incendiato la roulotte di un uomo che - fortunatamente - l’altra notte dormiva in un capanno a dieci metri. Secondo la stampa locale, ha agito proprio a pochi giorni dalla disinstallazione delle telecamere montate dalla polizia in zona per smascherarlo.