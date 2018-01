Contrasto allo spaccio con unità cinofile: sequestrate sostanze stupefacenti e contanti

I militari del Comando Provinciale di Rimini hanno messo a segno 4 interventi per colpire il traffico e lo spaccio di droga nel territorio della riviera romagnola, in particolare dei comuni di Rimini e Riccione. Il piano operativo messo in campo dai Finanzieri riminesi, attraverso l’impiego di diverse pattuglie, supportate dalle unità cinofile in forza al Reparto, ha permesso di scoprire e sottoporre a sequestro quasi 250 grammi di sostanze stupefacenti, oltre ad una somma in contanti di oltre 4500 euro, ritenuta frutto dell’illecita cessione. A cadere nella rete dei militari sono state quattro persone.