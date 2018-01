Droga: giro di spaccio in Riviera, quattro arresti a Rimini

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È l'accusa che ha portato all'arresto di tre uomini e una donna - un tunisino 34enne, un turco 43enne, un albanese 28enne e una riminese del 55enne - sorpresi dagli uomini della Squadra mobile della questura di Rimini con una quantità di droga che, se venduta sulla piazza della riviera romagnola, avrebbe fruttato migliaia di euro. Nei giorni scorsi i poliziotti avevano notato strani movimenti vicino a un residence da tempo nel mirino. E' stato allora pedinato l'albanese, poi sorpreso mentre cedeva stupefacente al turco. A quest'ultimo, fermato poco distante da uno stabilimento balneare, sono stati trovati 10 grammi di cocaina già divisa in dosi. L'albanese, sempre monitorato, è stato poi visto e bloccato mentre passava droga anche al tunisino: 21 grammi di eroina. Lo stesso aveva con sé anche due dosi di cocaina. La rimnese sarebbe sua complice perché custodiva la droga per lui. Nella perquisizione dell'appartamento dello straniero 28enne sono stati trovati oltre due etti di cocaina. Un quantitativo che fa pensare a un considerevole giro di spaccio nel Riminese.