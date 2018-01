Chiesanuova: scooter si scontra con cinghiale, ragazzo in ospedale

Nella serata di ieri, alle 21.45, un ragazzo 17enne di Chiesanuova, in sella al proprio scooter, si è scontrato con un cinghiale che gli ha improvvisamente attraversato la strada in località Caladino. Il giovane che stava scendendo in direzione Gualdicciolo ha tentato di schivare l'animale, ma la manovra gli ha fatto perdere l'equilibrio e la caduta è stata inevitabile. Il cinghiale, il più piccolo dei quattro che stavano scorrazzando per Strada La Venezia, è rimasto tramortito. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Civile e la Guardia Ecologica. Al giovane, tuttora in ospedale, è stata riscontrata la frattura scomposta della clavicola.



fm