Furti in calo sul Titano: nel 2017 sono stati 143, quasi dimezzati rispetto al 2015

Report 2017 dell'attività della Gendarmeria

Nel 2017 la Gendarmeria ha registrato un netto calo dei furti a San Marino a fronte di un notevole aumento dei turni di servizio dei militari. In calo anche gli altri reati predatori nell'anno in cui è stata attivata la Centrale Operativa Interforze che coordina tutti e tre i corpi di polizia.



Continuano a diminuire le denunce di furti in Repubblica. Nel 2017 sono state 143, mentre nel 2016 erano state 179 e nel 2015 ben 281. Lo rivela il Comandante della Gendarmeria Maurizio Faraone nel Report 2017 sull'attività del Corpo. I furti in appartamento, nell'anno appena trascorso, sono stati 23, contro i 40 del 2016 e gli 82 del 2015. In calo anche i furti nelle attività commerciali, industriali e artigianali: sono stati 42 mentre l'anno precedente erano stati 61. Due le rapine: nel 2016 ce n'era stata una e due tentate.

Sei gli arresti di polizia giudiziaria per stupefacenti, furto, violazione di domicilio e atti persecutori reiterati.

Nove le persone, complessivamente, finite in carcere nel 2017: tutti maschi, di cui sei sammarinesi e uno residente.

59 le segnalazioni per liti famigliari e in nove casi sono state inoltrate al giudice inquirente per violenza contro le donne, riscontrando la presenza di minori in quattro circostanze.

Per assolvere alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, compresa la prevenzione del rischio terrorismo, ben 6.972 i turni di servizio della Gendarmeria, quasi 2.000 in piu' del 2016. Per il Comandante Maurizio Faraone la soddisfazione per i risultati positivi, conseguiti grazie alla dedizione e allo spirito di sacrificio delle donne e e degli uomini della gendarmeria, sarà di ulteriore stimolo per dare sempre maggiori riscontri, alle aspettative di sicurezza dei cittadini e delle istituzioni.

Il 2017 è stato anche l'anno dell'attivazione della Centrale Operativa Interforze che gestisce e coordina l'attività di tutte le pattuglie dei tre corpi di polizia sammarinesi. A partire dal 1° maggio, 58.821 le chiamate ricevute.



luca salvatori