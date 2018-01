Lotta alla contraffazione, Gdf: sequestrati oltre 47.000 articoli di cui 103 pistole a gas

Gli uomini della polizia economico – finanziaria della Guardia di Finanza di Rimini hanno sequestrato in un centro di stoccaggio e vendita all'ingrosso di Rimini, oltre 47.000 articoli, per la maggior parte capi di abbigliamento e gadget falsamente “griffati”, con il logo delle più famose squadre di calcio e dei brand dell’alta moda. Sono inoltre tolti dal mercato più di 5.000 articoli privi del marchio CE, delle etichettature e dei documenti illustrativi di origine, fabbricazione e funzionamento sicuro. Tra questi, 103 pistole a gas, considerate pericolose e il cui utilizzo è vietato ai minori. Denunciati i responsabili del magazzino: ricettazione e contraffazione, le ipotesi di reato. Sono stati inoltre segnalati alla Camera di Commercio per le violazioni alla normativa in materia di sicurezza dei prodotti, che prevedono sanzioni pecuniarie da 516 a 25.000 euro.