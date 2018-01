Affonda petroliera al largo di Shanghai, istituzioni Cina parlano di minaccia "non grande"

Nel mar della Cina orientale, al largo di Shanghai, affonda la petroliera che trasportava 136mila tonnellate di petrolio ultraleggero. L'imbarcazione – iraniana - era entrata in collisione il 6 gennaio scorso con un mercantile, poi ci fu un'esplosione a bordo. Si è subito temuto per il disastro ambientale, ma le autorità cinesi parlano di una minaccia “non grande”, al momento, per l'ecosistema marino. Sono in corso test per determinare le conseguenze. Intanto, non ci sarebbero speranze di ritrovare vivi i 29 marinai dispersi; 3 corpi sono stati recuperati.



