Violenza verso la ex compagna: divieto di avvicinamento per un 27enne a Rimini

Perseguitava la ex compagna, dalle liti all'aggressione fisica. Per questo la questura di Rimini ha eseguito ieri un'ordinanza cautelare che dispone il divieto di avvicinamento per un 27enne di origini brasiliane. Vittima di questa vicenda la sua ex compagna con cui l'uomo stava insieme dall'ottobre 2016.



Frequenti le liti fra i due, fino alla violenza di qualche giorno fa quando il 27enne, dopo essere sceso dall'auto della donna, l'ha spinta e l'ha colpita con violenza al volto. Poi ha preso una grossa pietra e l'ha scagliata sulla schiena della donna. La vittima si è difesa, ferendolo, e ha allertato le forze dell'ordine. Per lei un trauma facciale e la frattura delle ossa nasali. L'uomo è ritenuto responsabile di atti persecutori e lesioni personali.



mt