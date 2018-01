Incidente a San Giovanni in Marignano: muore uno scooterista

Uno scooterista è morto in un incidente stradale sulla provinciale 58 tra San Giovanni in Marignano e Santa Maria in Pietrafitta. Lo scontro è avvenuto nel tardo pomeriggio. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica. In base alle prime informazioni, lo scooter sul quale viaggiavano l'uomo e la moglie si sarebbe scontrato con un veicolo. La donna è stata trasportata all'ospedale e avrebbe riportato gravi ferite. Per lo scooterista, invece, non c'è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa.