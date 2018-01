Notte turbolenta in Riviera: arrestati cittadini stranieri violenti

Quella passata è stata una nottata turbolenta per agenti di polizia e carabinieri in Riviera. A Miramare un 40enne di origini ucraine è stato arrestato dopo aver danneggiato l'appartamento di una donna, anche lei straniera, dopo aver molestato i clienti di una pizzeria e aver danneggiato auto e cella della polizia. L'uomo ha tentato di aggredire gli agenti sia in esterno che all'interno della Questura, colpendo due poliziotti. Domani il processo per direttissima.



A Riccione, un 20enne moldavo è stato arrestato dai carabinieri. A chiamare i militari è stato il personale del pronto soccorso dove il giovane aveva dato in escandescenze e picchiato una guardia giurata. Per bloccarlo, si è reso necessario l'intervento di una seconda pattuglia. Anche lui sarà processato domani con rito direttissimo.



mt