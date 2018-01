Incidente mortale a San Giovanni in Marignano: la vittima, Giuseppe Pierani viveva a Gabicce

La vittima dell'incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio lungo la Strada Provinciale 58 tra San Giovanni in Marignano e Santa Maria in Pietrafitta è Giuseppe Pierani. Viveva a Gabicce ed aveva 61 anni. Nello scontro con un'auto è rimasta gravemente ferita anche la passeggera dello scooter, una donna di 57 anni – pare si tratti della moglie dell'uomo deceduto – sbalzata a terra, riportando un trauma cranico e toracico. Lesioni più lievi per il conducente della Ford: solo qualche contusione, ma all'arrivo dei sanitari del 118 l'uomo è subito apparso sotto shock per la tragedia. L'auto, dopo aver travolto lo scooter - che stava probabilmente svoltando in Via Casandro - ha terminato la sua corsa contro un ostacolo fisso.