Rimini, tre sammarinesi denunciati perché avevano prostituta in auto

I tre avevano raccontato che era una loro amica, ma la donna non sapeva i loro nomi

Tre sammarinesi, che avevano fatto salire sulla loro auto una prostituta rumena, sono stati denunciati a Rimini dove prosegue il servizio specifico di controllo della Polizia Municipale per il rispetto dell’ordinanza a contrasto dello sfruttamento della prostituzione su strada. Nel corso dei controlli di sabato scorso gli agenti in servizio hanno sorpreso i tre, che hanno tentato di evitare la sanzione raccontando che la donna a bordo era una loro amica. Versione ribadita dalla rumena, che però non sapeva i loro nomi. Per i tre, tutti sopra i cinquant’anni, è scattata la denuncia ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro.