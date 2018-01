Tribunale: previsti oggi 2 processi per riciclaggio

Aggiornata l'udienza del procedimento nei confronti - tra gli altri - dell'imprenditore modenese Elio Gerardi

Era il giorno dell'udienza conclusiva per il processo nei confronti dell'imprenditore modenese Elio Gerardi, la ex moglie, la sorella di questa e la loro madre. Tutti accusati di aver riciclato, in Repubblica, 320.000 euro: provento – secondo il Giudice inquirente – di traffico internazionale di stupefacenti. E' l'appendice sammarinese di una brutta storia, scoperta dalle Autorità italiane. Elio Gerardi, insieme al fratello Bruno – di cui si sono perse le tracce -, avrebbe agevolato enormi consegne di cocaina tra il potente cartello messicano di Monterrey e clan della Camorra; tutto ciò grazie al “paravento” di un'attività imprenditoriale lecita: il commercio di altoforni per ceramica. Il procedimento sammarinese – a causa di un problema di salute del Procuratore del Fisco - è stato aggiornato al 29 gennaio: giorno in cui è prevista la sentenza. Si avvia alla conclusione anche il processo per riciclaggio che vede imputati l'imprenditore romano Walter Dezi, Modestino Tartaglione, e il commercialista sammarinese Aldo Geri: unico presente – questa mattina - in aula. Tutto era iniziato con l'inchiesta italiana, relativa al fallimento di due società del settore del commercio all'ingrosso di prodotti elettronici; operazioni che vedevano coinvolto Dezi. In Repubblica sarebbe stata riciclata una somma di oltre 1 milione e 300.000 euro. Tra i testimoni escussi, la ex amministratrice della società Mercury srl. “Non ho mai avuto a che fare con Geri – ha dichiarato al Giudice Battaglino – mi interfacciavo esclusivamente con Dezi, che si occupava di tutte le operazioni bancarie. Poi una lunga serie di “non ricordo”. Prossima udienza il 23 marzo; quando saranno sentiti gli ultimi testi ed – eventualmente - gli imputati.