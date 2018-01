Valmarecchia, suonano campanelli e perseguitano un coetaneo: 14 ragazzini indagati per stalking

Sono 14 i ragazzi tra i 15 e i 18 anni indagati per stalking, finiti nel mirino della Procura minorile. Tutti della Valmarecchia, sono sospettati di ripetere da anni dispetti ai danni di un coetaneo. Gli scampanellii ad ogni ora, al citofono o in bicicletta, e i cori canzonatori nei confronti del ragazzo - oltre allo stato d'ansia che questo generava in lui - hanno spinto i genitori a sporgere denuncia. I giovani sono quindi stati tutti convocati in caserma e ascoltati dai Carabinieri di Novafeltria. Lo scopo della giustizia minorile non è punitivo ma rieducativo.