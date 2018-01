Rimini, maltrattamenti al nido: rinvio a giudizio per la maestra

Dibattimento al via il prossimo 25 ottobre. E' la decisione del Gup Vinicio Cantarini per un caso che ha colpito tutta la comunità riminese: quello della maestra, Loredana Pacassoni, che dovrà rispondere di maltrattamenti ai danni di alcuni piccoli del nido “Il Delfino”. Non era in Aula, difesa dagli avvocati Moreno Maresi e Mattia Lancini, mentre c'era un'ampia rappresentanza delle famiglie, già costituite parte civile – una ventina in totale – nella prima fase dell'udienza preliminare, conclusa oggi con l'ammissione a responsabile civile per il Comune di Rimini, quale datore di lavoro della educatrice. Respinta la richiesta della difesa del non luogo a procedere. Dalla difesa, eccepita anche la mancanza di una visione completa dei filmati: “720 ore di registrazione effettuate a scuola e, di queste, i fatti ritenuti delittuosi ammontano a 1 minuto e 20" – rilevano i legali, che acquisiranno a breve l'intera documentazione video-ambientale.



Nel video, l'avvocato difensore Moreno Maresi



AS