Polizia Municipale: crescono i controlli mentre calano le sanzioni per autovelox e vigile elettronico

In prossimità del 20 gennaio - festa di San Sebastiano - la Polizia Municipale stila il bilancio per l'anno appena trascorso.

Crescono i controlli e il lavoro degli agenti in ogni settore. Sono infatti quasi raddoppiati i veicoli sottoposti a verifica nel 2017: 58.675 nel 2016, 105.054 nel 2017. In forte aumento anche i servizi di viabilità che crescono del 31% arrivando a 18.561. 2.483 le scuole presidiate, 4.116 soccorsi a utenti in difficoltà, erano stati 3.802 l’anno precedente. In crescita anche i veicoli oggetto di furto recuperati che da 54 salgono a 86. Tutto invariato sul fronte degli incidenti stradali: 1.400 casi contro i 1.399 del 2016.

Da sottolineare il netto decremento delle sanzioni da autovelox e vigile elettronico. Nel primo caso il calo è quasi del 60%, con 38.127 sanzioni del 2017 contro le 86.846 del 2016 mentre - nel secondo caso - sono 11.938 contro le 14.350 dell’anno precedente.