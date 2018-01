Polizia di Prato: operazione "China Truck", sgominata organizzazione mafiosa cinese

China Truck è il nome dell´operazione della Polizia di Stato, diretta e coordinata dalla D.D.A. della Procura della Repubblica di Firenze in corso dalle prime ore dell'alba volta a sgominare un' organizzazione mafiosa cinese, leader in Europa nel campo della logistica e del trasporto delle merci prodotte dalle migliaia di aziende cinesi presenti sul territorio nazionale ed europeo.

L'indagine è partita nel 2011 e condotta dalla Squadra Mobile di Prato e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ha riguardato un'associazione criminale che si è affermata nel controllo del traffico delle merci su strada, settore imprenditoriale nuovo e diverso dai consueti investimenti cinesi in Occidente (nel campo della ristorazione, tessile, commercio, ecc.,). Egemonia nel campo della logistica imposta con metodi mafiosi ed alimentata dagli introiti provenienti da attività criminali tipiche della malavita cinese come estorsione, usura, controllo del gioco d'azzardo, della prostituzione, dello spaccio di stupefacenti.

L´organizzazione criminale, composta da soggetti originari dello Zhejiang e del Fujian, operava non solo in Italia ma in tutta Europa e ha affermato la propria supremazia assoggettando aziende di connazionali operanti nello stesso settore a Prato, Roma, Padova, Milano, Parigi, Neuss (Germania), Madrid attraverso l' intimidazione e la violenza.

Sono state indagate 54 persone, di cui 33 destinatarie di misura cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale, Alessandro Moneti, su richiesta della Procura della Repubblica DDA di Firenze per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis) e altri reati, mentre altre 21 persone sono state indagate, in stato di libertà, e tra questi, 10 persone sempre per art. 416 bis e 11 persone per altri reati.

A Prato sono presenti 25 indagati, 16 destinatari di misura e 9 indagati a piede libero. A Roma 10 indagati, 8 destinatari di misura e 2 indagati a piede libero, a Milano e Padova c´è una persona per provincia destinataria di misura, a Firenze 4 indagati in stato di libertà, a Pisa 3 indagati in stato di libertà.

Si trovano già in carcere per altra causa tre persone destinatarie di misura cautelare, mentre una quarta persona già ristretta risulta solo indagata.

Due misure cautelari sono in corso di esecuzione in Francia, a carico sempre di cittadini cinesi, mentre altre due persone sono indagate in stato di libertà.

Gli ultimi due destinatari di misura cautelare si trovano infine, in questo momento in Cina.

Sono stati anche disposti i sequestri preventivi di 8 società, 8 veicoli, due immobili e 61 tra conti correnti e deposito titoli, per un valore economico complessivo di alcuni milioni di euro.