Vento: allerta arancione in territorio, Centro uffici Tavolucci ancora transennato

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emesso un allerta di Codice Colore ARANCIONE per vento forte. Dalle ore 12:00 di oggi fino alla mezzanotte del 20 gennaio. Sono previsti venti generalmente sud-occidentali forti di Libeccio su tutto il settore di alto appennino e sulle aree collinari tra Bolognese e Romagna.

Nella giornata di domani la ventilazione risulterà in attenuazione dalle ore pomeridiane. A causa delle forti raffiche il Centro Uffici Tavolucci è stato nuovamente chiuso al transito veicolare e pedonale. Una misura precauzionale dopo i distacchi di alcune parti metalliche del rivestimento esterno in passato. Sia ieri che oggi, informa la Protezione Civile sammarinese, gli agenti sono intervenuti per fermare le persone che volevano entrare.