Neonato ricoverato al Salesi, la Procura propende per incidente domestico

Il bambino, due mesi e mezzo, è nato a San Marino

Il bimbo è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di anestesia e rianimazione dell'Ospedale Salesi di Ancona, dove è stato portato due giorni fa dal Mazzoni di Ascoli, cui i genitori – che vivono nella città marchigiana- si erano rivolti. Il padre ha cittadinanza sammarinese ed il piccolo è nato due mesi e mezzo fa all'ospedale di San Marino, che ora segue la vicenda con particolare partecipazione emotiva.



Gli accertamenti svolti nel nosocomio infantile hanno evidenziato emorragie interne e piccole fratture in varie parti del corpo e d'ufficio è partita la segnalazione alla Procura minorile. Il fascicolo aperto dal pm di Ascoli Umberto Monti servirà a chiarire la vicenda ed i carabinieri hanno già sentito familiari e vicini dei genitori, che non si muovono dal capezzale del bambino. Bisognerà capire se il neonato è stato vittima di un incidente domestico o se è stato maltrattato. Secondo i primi accertamenti il piccolo sarebbe caduto mentre veniva accudito dai genitori.