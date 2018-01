Bimbo ricoverato al Salesi: è in condizioni stabili, prognosi riservata

E' ancora in prognosi riservata all'ospedale Salesi di Ancona il bimbo di due mesi e mezzo nato a San Marino ma residente nelle Marche che alcuni giorni fa è stato ricoverato per emorragie interne e piccole fratture in varie parti del corpo. Le sue condizioni sono stabili, rendono noto fonti ospedaliere.



In base alle prime ipotesi, si sarebbe trattato di un incidente domestico. Ricordiamo che dal nosocomio è partita, d'ufficio, la segnalazione alla procura minorile per fare luce sulla vicenda, perché sullo sfondo resta anche la possibilità di maltrattamenti. Ma in base ai primi accertamenti, sembra che il bambino sia caduto. I genitori sarebbero insieme al piccolo.





mt