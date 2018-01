"Operazione Pandora" dei CC di Riccione: agli arresti banda di Rom per furti in abitazione

Il fermo dopo un rocambolesco inseguimento

Un trentina di colpi messi a segno in pochi giorni. In appartamenti o ville isolate tra Cattolica e i Comuni del Pesarese e per un bottino - fra oggetti d'oro e contanti - di diverse migliaia di euro. L'ultimo furto ieri mattina, fruttato ben 10mila euro. 4 uomini, tra i 24 i i 46 anni, tutti parenti, italiani di etnia Rom, già conosciuti per recenti scorribande in Romagna, posti sotto indagine dalla procura di Rimini e segnalati dai Carabinieri alle strutture ricettive della zona. Tenuti sotto osservazione, gli uomini dell'Arma, saputo che avevano preso una stanza in hotel a Cattolica, li hanno attesi e seguiti mentre erano diretti verso il loro ultimo obiettivo – una villa isolata fuori Pesaro – per entrare in azione ed arrestarli in una zona rurale del comune di Acqualagna. Un lungo inseguimento in una fuga rocambolesca, durata oltre un'ora. I 4 sono agli arresti per rapina impropria, ricettazione, danneggiamento e possesso di oggetti atti ad offendere. Parte della refurtiva, ritrovata nei tubi dell'aria condizionata dell'auto, è già stata restituita ai proprietari.



Nel video, l'intervista al Capitano dei Carabinieri di Riccione, Marco Califano.