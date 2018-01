Cinema: e' morta Dorothy Malone, da Hollywood alle soap

E' morta all'eta' di 93 anni l'attrice americana Dorothy Malone, nota per il suo ruolo nella popolare soap opera 'Peyton Place', cui era approdata solo dopo una lunga carriera ad Hollywood. Vinse infatti un Oscar come attrice non protagonista nella pellicola del 1956 'Come le foglie al vento'. A dare notizia del decesso la figlia Mimi Vanderstraaten. Malone e' morta per cause naturali in una casa di riposo a Dallas, dove viveva da dieci anni.