Donna di 99 anni investita in Borgo

A pochi giorni dalla tragedia di Imen Naji, un'altra persona è stata investita da un'auto, sulle strade del Titano. E' successo in tarda mattinata a Borgo Maggiore, nei pressi del bocciodromo. Una donna di 99 anni stava attraversando via Ordelaffi, per gettare la spazzatura, quando è sopraggiunta un'auto condotta da un sammarinese. L'uomo alla guida, nonostante la lunga frenata, non è riuscito ad evitare l'impatto. Le condizioni dell'anziana investita – tenuto conto anche dell'età - sono apparse subito critiche. Dopo i primi soccorsi è stata trasportata all'Ospedale di Stato, dove è stata ricoverata – in prognosi riservata – nel reparto di terapia intensiva.