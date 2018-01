Operazione “Free Park: 1 arresto dei Carabinieri al Parco Cervi

Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Rimini, alcuni in borghese, hanno arrestato in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti S. A., cittadino gambiano classe 1994. Il giovane è stato sorpreso mentre, all’interno del Parco Cervi, nei pressi dell’Arco di Augusto, cedeva una dose da 1,5 grammi di marijuana ad un coetaneo di origini siciliane ricevendo in cambio la somma di 10 euro. L'italiano è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti mentre l'extracomunitario è stato condannato a mesi 5 e giorni 10 di reclusione, nonché alla multa di euro 800,00.