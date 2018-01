Borgo, 99enne investita: ancora in prognosi riservata, condizioni gravi ma stabili

È ancora in prognosi riservata, in condizioni gravi ma stabili la donna di 99 anni che ieri è stata investita da un'auto a Borgo Maggiore. L'anziana, lo ricordiamo, era uscita per gettare la spazzatura quando è stata colpita dal veicolo condotto da un sammarinese. L'uomo non era riuscito ad evitare l'impatto.