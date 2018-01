San Marino: non si fermano all'alt, abbandonano l'auto e si dileguano ad Acquaviva

Non si sono fermati all'alt della Gendarmeria e hanno fatto perdere le loro tracce gli occupanti di un Renault Kangoo già indicati dalla Guardia di Rocca come probabili autori di un furto a Serravalle. E' avvenuto intorno alle ore 18 quando l'auto è stata intercettata a Borgo Maggiore. Ha proseguito fino ad Acquaviva ed è stata abbandonata nell'area camper vicino alla Centrale del latte. Nessuna traccia dei passeggeri. Ma nello stesso luogo è stato individuato un uomo di 52 anni di origini bosniache con precedenti in Italia e provvedimenti di espulsione dalla provincia di Rimini. Non è stato possibile ricollegarlo alla fuga in auto. L'uomo è stato così allontanato dal territorio di San Marino.



mt