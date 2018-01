Tragedia sulla pista da cross: morto un 47enne a Russi

Erano da poco passate le 15.30, quando nella pista da motocross di Pezzolo di Russi, in provincia di Ravenna, un uomo di 47 anni ha perso la vita dopo una caduta in moto. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, sul quale faranno luce i rilievi dei Carabinieri intervenuti sul posto. Nel luogo dell'incidente si sono precipitati i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’auto con il medico a bordo ma purtroppo per il pilota non c’è stato nulla da fare.