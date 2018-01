Bilancio 2017 per la Guardia di Rocca con quasi 5mila controlli per trasporto contante

Curioso come abbia preso in consegna 140 armi al confine

Bilancio 2017 per la Guardia di Rocca con un lavoro indirizzato principalmente sui servizi di prevenzione e sicurezza, di controllo sul trasporto transfrontaliero di denaro contante di controllo sulle merci in entrata, nonché nei consueti servizi di rappresentanza e vigilanza nelle Sedi Istituzionali.

Quasi 5 mila (4.917) le persone controllate di cui la metà 2.409 sottoposte ad ispezioni mirate a contrastare il fenomeno del trasporto di denaro contante.



Sul fronte sicurezza ha arrestato 3 persone ricercate e raccolto 51 segnalazioni di reato, poi inoltrate all’Autorità Giudiziaria di cui una per violenza sulle donne; 102 denunce; prendendo in consegna al Confine ben 140 armi da fuoco. La Guardia di Rocca è inoltre intervenuta 59 volte per allarmi furto o rapina presso gli istituti di credito; tra l'altro intervenendo in 27 liti. Sul fronte viabilità ha elevato 292 sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada, per un incasso di oltre 18.000 euro: Anche dal report della Guardia di Rocca si evince il fenomeno delle mancate coperture assicurative; infatti lo scorso anno ha denunciato 11 persone e sequestrato altrettanti veicoli, mentre sono state ritirate 47 Carte di Circolazione ritirate per revisione scaduta o per revisione straordinaria e 19 Patenti. Intervenendo in 31 interventi su incidenti stradali;



Sul fronte economico ha scoperto 6.152 documenti doganali con sistema NTCS, oltre 1.700 controlli nelle attività economiche che hanno portato anche a 95 segnalazioni al Tributario per irregolarità riscontrate sulle importazioni.







Nello specifico ha effettuato:



5.647 ore di pattugliamento diurno sul territorio;

4.917 persone controllate di cui 2.409 sono state sottoposte ad ispezioni mirate a contrastare il fenomeno del trasporto di denaro contante e strumenti analoghi;

3 arresti di persone ricercate;

47 Carte di Circolazione ritirate per revisione scaduta o per revisione straordinaria;

19 Patenti di Guida ritirate;

292 sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada;

18.212,00 € riscossi per violazioni al Codice della Strada;

11 persone denunciate per guida con assicurazione scaduta;

11 veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa;

51 segnalazioni di reato inoltrate all’Autorità Giudiziaria di cui una per violenza sulle donne;

102 denunce raccolte;

140 armi da fuoco prese in consegna al Confine di Stato di Dogana;

9 scorte ai vettori portavalori e n.32 dal confine di Dogana al Provveditorato di Stato ;

59 interventi per allarmi furto e/o rapina presso gli istituti di credito;

27 interventi per liti;

31 interventi su incidenti stradali;

13 interventi per furto/tentato furto in abitazioni o attività commerciali;

1 intervanto per suicidio;

37 interventi di vario genere;

6 interventi per “Codice Blu”;

78.975 visti telematici per l’importazioni di merci in territorio;

6.152 documenti doganali appurati non sistema NTCS;

1.749 controlli c/o le attività economiche;

95 segnalazione inviate all’Ufficio Tributario per irregolarità riscontrate sulle importazioni;

27 Servizi di Rappresentanza.