Ravenna: accoltelato 57enne in un bar

Aggredito un 57enne con un coltello ieri in serata a Ravenna. Erano da poco passate le 19 quando è giunta una chiamata di intervento per il 118 al bar Arcobaleno. Giunti sul posto, gli operatori sanitari hanno stabilizzato il ferito prima di trasportarlo in ospedale con codice di massima gravità. Stando alle prime informazioni raccolte dai Carabinieri intervenuti sul luogo dell'accoltellamento, pare che l'uomo sia stato ferito durante una lite. Già lo scorso marzo il locale era stato chiuso per problemi di ordine pubblico.