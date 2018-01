Rimini: non vede la rotatoria e si schianta contro una recinzione, 26enne al Bufalini

Un 26enne è ricoverato nel reparto di medicina d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena dopo un incidente stradale avvenuto a Miramare ieri notte intorno alle 23,30. Il giovane stava viaggiando a bordo dell'auto, una Mini, e, in base alle prime informazioni, non avrebbe visto la rotatoria. Invece di fermare la sua corsa, i bordi di cemento della rotatoria avrebbero fatto da rampa per l'auto che si è poi schiantata contro la recinzione di un camping. Il veicolo è diventato così un ammasso di lamiere dal quale il giovane è stato recuperato. Per questo sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il 26enne non è in pericolo di vita.



mt