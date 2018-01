Afghanistan: attacco a Save The Children, 6 morti. Neri, attività sospese, non chiuse, per capire le motivazioni

Valerio Neri: sospendere non significa chiudere. Dobbiamo capire il perché dell'attacco prima di decidere il da farsi

E' di almeno 6 morti e 24 feriti il bilancio dell'attacco durato oltre 10 ore di un commando dell'Isis alla sezione di Jalalabad City di Save The Children. Fonti ufficiali hanno annunciato inoltre 5 terroristi uccisi. Save the Children ha sospeso le sue attività in Afghanistan dopo l'attacco.

"Sospendere non significa chiudere - ci ha detto Valerio Neri, Direttore generale di Save the Children - dobbiamo capire le motivazioni dell'attacco prima di prendere una decisione dal momento che Save the children è presente dal 1976 e non vogliamo lasciare l'Afghanistan, dove abbiamo progetti in 13 province". Sulle motivazioni dell'attacco, dopo la rivendicazione dell'Isis, Neri può solo ipotizzare: "Portiamo a scuola le bimbe, che l'Isis vorrebbe lasciare nell'analfabetismo; aiutiamo la popolazione, quando il califfato vorrebbe destabilizzazione".

Un attacco ritenuto 'un affronto a tutte le organizzazioni umanitarie, all'umanità' dall'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini e dai commissari per le crisi umanitarie e allo Sviluppo, Christos Stylianides e Neven Mimica.