Incidente a Serravalle, solo qualche escoriazione per il ciclista coinvolto

Incidente nel pomeriggio nella rotatoria di Serravalle. Mentre salivano verso monte sono entrati in collisione un furgoncino con targa sammarinese e un ciclista, 59 anni trasportato all'Ospedale di Stato. Per lui, solo qualche contusione, 5 giorni di prognosi. Intervenuta per i rilievi la Polizia Civile.