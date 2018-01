Rimini, attenzioni su una quattordicenne: allenatrice di volley allontanata

Non potrà avvicinarsi a più di 500 metri dalla ragazzina che allena in una squadra di pallavolo e non potrà avere alcun contatto con la minorenne né su internet né al telefono. Lo ha deciso il gip Sonia Pasini, nell'ambito di un'indagine del Pm Paola Bonetti che ha richiesto la misura cautelare. Secondo la denuncia presentata dai genitori della 14enne, come riportano i quotidiani locali, l'allenatrice avrebbe avuto attenzioni sessuali nei confronti della ragazzina. Nel fascicolo in Procura ci sarebbero prove circostanziate di queste 'attenzioni', che hanno portato alla richiesta al Gip.