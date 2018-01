"Over 40": nel pomeriggio l'interrogatorio di garanzia di Andrea Renzini

Interrogato, nel pomeriggio - dal Commissario della Legge Antonella Volpinari -, Andrea Renzini: nella cui abitazione gli agenti avevano rinvenuto della marijuana. L'imprenditore avrebbe poi fornito il nome di chi gli aveva ceduto la droga, prima di essere tradotto al Carcere dei Cappuccini. Ieri, invece, l'interrogatorio di garanzia di Mirco Rossi: presunto pusher, e figura centrale dell'operazione antidroga della Polizia Civile. Il 47enne di Dogana, assistito dall'avvocato Lara Conti, ha risposto per oltre 2 ore alle domande del Magistrato. Considerata la durata, è ipotizzabile che l'indagato abbia avuto un atteggiamento collaborativo. Attesa, a breve, la decisione del Commissario della Legge sulla convalida dell'arresto. Per il momento Rossi, resta detenuto al Carcere dei Cappuccini. Non sono esclusi, nelle prossime ore, altri sviluppi dell'indagine. Oltre ai due arrestati, infatti, sono stati denunciati a piede libero tre presunti clienti assuntori di droga, e si ipotizza l'esistenza di un intermediario, attivo nel centro storico di Città.