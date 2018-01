Riccione: droga 'business' di famiglia, tre arresti

Usavano sacchetti della spazzatura per nascondere sostanze stupefacenti lasciandoli in zone poco frequentate. Era questa la tecnica usata da padre, madre e figlio, rispettivamente di 49, 59 e 27 anni, per cedere droga. Un affare di famiglia finito con l'arresto da parte degli uomini dell'Arma della compagnia di Riccione. I tre finiti in manette, originari del napoletano, vivevano a Riccione.



Ieri la perquisizione nella loro abitazione dove i carabinieri hanno trovato altri stupefacenti. Con l'operazione sono stati sequestrati 50 grammi di coca, 100 di marijuana e 80 grammi di hashish, insieme a 2.000 euro. Agli arresti si è arrivati anche grazie alla collaborazione dei cittadini.



Nel servizio di Mauro Torresi l'intervista a Marco Califano, comandante dei carabinieri di Riccione