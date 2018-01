Corea del Sud: incendio in ospedale, si aggrava il bilancio

Almeno 41 morti il bilancio dell'incendio che, partito dal pronto soccorso al piano terra, si è poi propagato in un ospedale della città sudcoreana meridionale di Miryang. La maggior parte delle vittime per i gas tossici sprigionatisi. Tre ore per domare le fiamme. Oltre 70 i feriti, 9 gravi. Trasferiti 111 pazienti e staff. Nelle immagini tv scene drammatiche e convulse dei soccorsi: decine di mezzi dispiegati e i vigili del fuoco aiutati a loro volta, stremati dalla fatica e intossicati dal fumo denso.