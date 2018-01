Treno deragliato: indagini per disastro colposo

Ripreso gradualmente dalle ore 6 il traffico ferroviario su due dei quattro binari della Milano-Brescia, dopo il deragliamento del treno dei pendolari di Trenord in cui sono morte tre donne. Altre 46 persone sono rimaste ferite. Si indaga per disastro ferroviario colposo. L'ipotesi un cedimento strutturale dopo che si è staccato un pezzo di rotaia di 23 cm. Oggi un guasto a un treno di Trenord, fermo in prossimità della stazione di Pieve Emanuele, con ritardi fino a 50 minuti. Una pendolare: 'In viaggio in ritardo e al gelo, tutti in silenzio'.