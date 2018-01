Attacco a Kabul: 95 morti e 163 feriti in attacco kamikaze

E' salito a 95 morti e 163 feriti il bilancio dell'attentato esplosivo nel centro di Kabul, in Afghanistan. Attacco suicida rivendicato dai talebani. I terroristi hanno utilizzato un'ambulanza che è saltata in aria vicino alla vecchia sede del ministero dell'Interno. Edificio che oggi ospita l'Alto consiglio di pace e a circa 200 metri si trova la sede della delegazione dell'Unione europea.



La maggioranza delle vittime sono civili, hanno fatto sapere fonti ministeriali afghane, ma tra i morti ci sono anche militari. Dopo l'attentato, tutti gli ospedali sono andati in piena emergenza. Il presidio ospedaliero gestito da Emergency ha lavorato al massimo delle possibilità.



Quattro sospetti sarebbero stati fermati e interrogati, fanno sapere le istituzioni. Questo è un atto "contro il popolo dell'Afghanistan, contro la riconciliazione", ha dichiarato l'alto rappresentate Ue per la politica estera Federica Mogherini.



Nelle stesse ore, in un'altra zona, nella provincia meridionale di Helmand, un altro veicolo è esploso ad un check-point delle forze di sicurezza afghane causando sei feriti.



mt