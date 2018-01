Bellaria - Igea Marina: minaccia e danneggia auto del datore lavoro, nei guai operaio di Santarcangelo

Era stato assunto, a tempo determinato, per la consegna di generi alimentari a domicilio ma, per essere assunto in pianta stabile, ha minacciato il datore di lavoro e gli ha danneggiato l'auto prendendola a calci. Protagonista della vicenda un operaio 50enne di una azienda di Bellaria Igea Marina e residente a Santarcangelo, ora raggiunto da un divieto di avvicinamento alla persona offesa, ai suoi familiari, ai luoghi abitualmente frequentati e alla loro abitazione emesso dal Gip del Tribunale di Rimini. L'uomo era stato denunciato dal datore di lavoro che si era rivolto ai Carabinieri della cittadina romagnola. Il provvedimento è stato notificato ieri all'operaio attualmente disoccupato dopo esser stato licenziato al termine del contratto.