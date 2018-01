Cattolica: due furti nella scorsa notte

Due furti ad altrettante attività del centro storico di Cattolica la scorsa notte. Ignoti, dopo aver forzato la porta d'ingresso, si sono introdotti in un ristorante e in un bar, asportando il fondo cassa. Un bottino da poche decine di euro per i malfattori. Sul posto, per i sopralluoghi di rito, i Carabinieri di Cattolica che hanno rilevato alcune similitudini con alcuni colpi avvenuti nelle scorse settimane e li hanno condivisi con i colleghi della Compagnia di Riccione, reparto che nelle scorse settimane ha decapitato in appena dieci giorni due bande di autori di furto con centinaia di colpi nelle province di Rimini, Pesaro-Urbino, Ancona e Modena. Dagli investigatori trapela ottimismo riguardo una prossima individuazione degli autori anche di questi ultimi colpi.