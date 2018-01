Giocatore soccorso con eliambulanza durante la partita Pietracuta Stella Rimini

La partita sospesa per un'ora

Nel pomeriggio è stata sospesa per un'ora la partita di calcio tra la squadra del Pietracuta e la Stella Rimini. Durante la partita allo stadio Bindi, nel comune di San Leo, un difensore della squadra ospite è stato colpito alla testa e le sue condizioni hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Le condizioni del ragazzo non sono per fortuna preoccupanti.