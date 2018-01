Droga, due operai ventenni sammarinesi in stato di fermo. La Gendarmeria "continuiamo a mantenere monitorato il fenomeno"

Trovati dalla gendarmeria con 3 etti di sostanza stupefacente, forse destinato a giovanissimi

L'operazione della gendarmeria è iniziata giovedì, e si è conclusa domenica con il sequestro di 2 etti di hascisc e 1 di marijuana. In stato di fermo, due operai ventenni, entrambi sammarinesi ed attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria. Uno dei due, 22 anni, ha precedenti specifici. L'operazione di iniziativa è partita da un controllo preventivo, come hanno spiegato il tenente Stefano Bernacchia, comandante del reparto operativo di Polizia Giudiziaria e dal vice brigadiere Sergio Zonzini, del nucleo Antidroga. I giovani hanno tentato di evitare il controllo scappando con l'auto, ma sono stati raggiunti. Dalla perquisizione domiciliare è venuto fuori il quantitativo di stupefacente, 3 etti di sostanza di tipo cannabinoide, il cui valore si aggira attorno ai 2.500 euro, destinata si ipotizza a giovanissimi, ma non solo. Difficile quantificare il mercato dello spaccio, anche perché sono stati trovati strumenti per il confezionamento ma non il contante “probabilmente vendevano droga per farsi la propria scorta personale” ha detto il tenente Stefano Bernacchia ai nostri microfoni.

L'operazione non è collegata ma segue a ruota “over 40” della Polizia Civile e sommata a quella che portò al sequestro di 1 etto e 30 grammi di cocaina, sempre del nucleo antidroga della gendarmeira, porta a mezzo chilo di sostanza stupefacente sequestrate in pochi mesi. “E' un fenomeno che occorre continuare a tenere monitorato- commenta Bernacchia, che insiste anche sull'impegno della gendarmeria nella prevenzione: ogni anno il personale anti droga incontra gli studenti per mettere in fila i rischi prima ed i danni poi di un mercato che non conosce crisi. Da contrastare sul fronte repressivo con un analisi capillare del territorio, che ha portato all'operazione appena conclusa. E che fa riflettere sul binomio droga -giovani: pochi giorni fa una neo maggiorenne è stata sorpresa con 6 grammi di sostanza stupefacente in auto.

