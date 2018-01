Riccione: corse clandestine nella zona artigianale. Multe e sequestri [IL VIDEO]

Nella serata di ieri la zona artigianale di Riccione, vicino al parco divertimento “Aquafan”, si è ben presto trasformata in un vero e proprio circuito cittadino. Centinaia i partecipanti, a bordo di auto e motori per lo più “truccati”, che si sono radunati per sfrecciare fra le vie della cittadina romagnola. Solo le segnalazioni di alcuni cittadini hanno permesso l'intervento tempestivo di Carabinieri e Polizia Municipale d'intervenire per riportare l'ordine. Numerosi i verbali alzati, per un ammontare di circa 10.000 euro, 5 i veicoli sequestrati. Le forze dell'ordine invitano i giovani a non rischiare la propria vita e mettere a repentaglio quella degli altri con simili comportamenti ma, se animati dalla passione per la velocità, di coltivarla in sicurezza nelle piste dedicate.