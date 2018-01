San Marino. Folle corsa in bici: rotatoria di Borgo presa contromano [IL VIDEO]

Il video diventa virale

È diventato virale sui social il video di sette ragazzi che sfrecciano in bicicletta in pieno giorno per le strade del Titano: il protagonista, travestito da prete, è in sella ad una Graziella.

Discese contromano, curve a gomito a tutta velocità, giochi al sorpasso a filo delle auto: il ragazzo vestito da prete ha addirittura affrontato la rotatoria di Borgo, quella definita di Forcellini, completamente contromano. La discesa dei quattro parte dal centro storico e arriva davanti alla chiesa di Fiorina dove, il finto prete, finge di entrare dopo essersi fatto il segno della croce.

Si sprecano, in rete, le condanne ad una guida di quel genere che mette in pericolo, non solo i ragazzi, ma tutte le auto che in pieno giorno percorrono la strada. Il video è stato postato dal profilo Facebook di un negozio di Rimini di vendita di biciclette.